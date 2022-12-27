Як це мило: подружжя Байденів відправило українським онкохворим дітям подарунки

Перша леді США показали, як вона з чоловіком готували подарунки для дітей з України.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл із нагоди Різдва відправили подарунки українським онкохворим дітям, які лікуються нині у Штатах. Дітей евакуювали сюди в березні, адже через російську агресію їхнє лікування в Україні стало неможливим.

Про це перша леді розповіла і показала в Instagram.

Президентське подружжя запаковувало подарунки самостійно. Вони також підписали для дітей листівку зі словами: "Ми думаємо про вас і надсилаємо всю нашу любов у цей святковий сезон".

Фото: Instagram Джилл Байден

На світлині Джо і Джилл Байдени зазнімковані поряд із великою коробкою, до якої вони кладуть подарунки.

Фото: Instagram Джилл Байден

"На початку цього року Сент-Джуд запросив українських онкохворих дітей до Сполучених Штатів, щоб продовжити їхнє лікування. Незабаром після того, як вони прибули, я пішла до Сент-Джуда, щоб привітати цих стійких дітей та їхні родини. В це Різдво ми з Джо думаємо про ці сім'ї", - написала в дописі Джилл.

На фото перша леді постала в сукні фіолетового кольору, а президент – у темно-синьому костюмі, білій сорочці та смугастій синьо-жовтій краватці.

Нагадаємо, Джилл Байден прочитала дітям у лікарні казку.

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