Як члени королівської сім'ї привітали сина принца Гаррі та Меган Маркл

6 травня син принца Гаррі та Меган Маркл святкує свій третій день народження.

Жодних подробиць щодо свята чи нових фото хлопчика ніде герцоги Сассекські не публікували, тому, який він зараз має вигляд невідомо. Імовірно, що святкувати свій третій день народження Арчі буде вдома в Монтесіто зі своїми батьками та молодшою сестрою Лілібет.

Востаннє Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, який є сьомим у черзі на престол, був у Великій Британії восени 2019 року, тому нових фото малюка з британськими родичами теж немає. Проте 6 травня королівська сім'я вирішила привітати хлопчика, але зробити це змогли лише старими знімками, зробленими ще під час його перебування у Лондоні. Фото були опубліковані в офіційних аккаунтах сім'ї в Instagram.

Читайте також:

Син Меган і Гаррі - Арчі Гаррісон святкує день народження (12 фото)