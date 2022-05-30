Як дихає: Лавров розповів, що Путін здоровий

Керівництво Росії всім складом живе у паралельній реальності вже давно.

Як повідомляє Daily Mail, Сергій Лавров нещодавно дав інтерв'ю кореспондентам TF1 та LCI, у якому категорично заперечував, що Путін хворий. Усе це сталося на тлі дедалі наполегливіших чуток, що російському диктатору «залишилося жити три роки».

В інтерв'ю Лавров повідомив: Президент Володимир Володимирович Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати та слухати його виступи. Не думаю, що нормальні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання. Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і який вигляд має».

Виходячи з цієї тези, можна припустити, що весь світ, якому здається, що Путін поводиться дивно, параноїдально і частково шизофренічно, складається з людей ненормальних.

Нормальним людям, на думку Лаврова, не повинно здатися дивним чи хворобливим те, що Путін перевіряє свою їжу перед тим, як її з'їсти, забороняє своїм співробітникам стояти надто близько до нього і вимагає від президентів інших країн здати аналіз калу перед особистою зустріччю з ним.

Що цікаво, у тому ж інтерв'ю Лавров заявив: "Ми не б'ємо по цивільних об'єктах, атакуємо лише військові цілі"

Хочеться вірити, що Сергій Лавров послідовний у своїй брехні та повідомлення про відмінне здоров'я Путіна так само близькі до істини, як і запевнення у гуманності методів ведення війни російською армією.

Нагадуємо, що у повідомленнях різних ЗМІ цитувалися джерела британської розвідки, у яких повідомлялося, що стан здоров'я Путіна погіршується.

Повідомлення про здоров'я Путіна суперечать один одному, причому думки розходяться щодо того, чи хворий Путін на рак щитовидної залози, черевної порожнини або крові.

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