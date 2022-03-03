Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської

Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської

Перша леді України поділилася порадами, що робити у воєнний час.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram поради - як діяти та жити у воєнний час. Вона також повідомила, що запустили спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями (посилання на нього можна знайти у її профілі).

"Як діяти та жити у воєнний час?

У ці дні в нас усіх багато запитань. Хочу допомогти, чим можу. Тож запускаю спеціальний телеграм-канал із перевіреними відповідями (посилання у профілі).

Тут ви знайдете офіційні канали комунікації держави та найважливіше про рух транспорту.

Дізнаєтеся, як можете допомогти ви – бійцям і цивільним громадянам. Закладам охорони здоров’я. Волонтерам. Надати гуманітарну допомогу. Врятувати від війни тварин. Надати допомогу з-за кордону.

Та що робити, якщо самі потребуєте допомоги. Як звернутися на цілодобову урядову гарячу лінію. Евакуюватися. Як отримати психологічну підтримку. Допомогу за кордоном. Інформацію та комунікацію, якщо маєте інвалідність.

Будемо перевіряти та доповнювати канал. Нехай це буде наш інформаційний штаб спротиву. Бо поінформованість рятує життя і дає сили", - написала Зеленська.

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