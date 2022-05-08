"Як добре чути голоси друзів": Олена Зеленська поспілкувалася з першими леді Литви та Франції

Перша леді України розповіла, як відбулися її відеоконференції з Діаною Науседене та Бріжит Макрон.
У своєму Instagram Олена Зеленська розповіла, що створений минулого року в Києві клуб перших леді та джентльменів світу показав свою потужну силу в теперішніх трагічних обставинах. Перша леді України подякувала дружинам лідерів Литви та Франції за те, як швидко вони відгукнулися на війну в Україні та за те, як прийняли у себе українських жінок та дітей – вони вже пішли до місцевих садочків та шкіл.
За словами Олени, у Литві змінили вісім законів, щоб українці могли користуватися всіма перевагами громадян цієї країни, включно з безплатними ліками та медичною допомогою.
У Вільнюсі створюється абсолютно новий проект – український центр. Там будуть мовні курси, можливості для отримання психологічної допомоги. Центр планується як місце проведення конференцій, зустрічей, щоб допомогти громадянам України.
Дружині президента Франції Зеленська подякувала за допомогу дітям з онкологією. Вже 45 таких дітей взяли на лікування у клініки Франції. У французьких школах – вже 14 тисяч 300 українських учнів.
"Дякую, друзі! Чекаю, коли зможемо обійнятися під час особистої зустрічі." – написала Олена Зеленська.
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