Як допомогти дітям впоратися зі стресом під час війни: поради психологині

Зараз дорослі масово звертаються по допомогу, щоб хоч якось володіти собою під час стресу. А як же бути дітям? Кілька порад дає психологиня Марина Іванова.

Звісно, ніяких ілюзій, що ситуація не вплине на їхню психіку, але трохи допомогти їм пережити війну все ж можливо.

1. Насамперед ви, як батьки, маєте потурбуватися про свій моральний стан. Ваші діти дзеркалять стан батьків. Якщо батьки спокійні, діти наврядчи будуть в паніці.

2. Діти, особливо дитсадкового або молодшого шкільного віку знають про війну тільки те, що можуть собі нафантазувати або побачити в фільмі, а це може бути аж надто кольоровий образ. Фантазії треба зіставляти з реальністю.

3. Не треба обманювати дитину і казати, що нічого не сталось, все добре і те, що ви ходите в підвал ночувати це така гра. Краще чесно, але без страшних подробиць сказати дитині, бажано дивлячись прямо їй в очі, яка ситуація. Наприклад, зараз війна, це дуже небезпечно для нашого життя, але тобі нічого боятися, тому що я (або ми з татом) контролюємо ситуацію і слідкуємо за рівнем небезпеки. Якщо ми побачимо небезпеку, ми всі підемо в безпечне місце і сховаємось. Тобі нема сенсу переживати, бо ми захистимо тебе. Все, що від тебе потрібно, це слухатись і не заперечувати:якщо я скажу біжимо, ти просто біжиш зі мною, всі питання потім, в безпечному місці. Це дасть можливість дитині розуміти, що ситуація складна, проте важливо діяти як команда і тоді буде все добре.

4. Не намагайтесь залучити дитину до уроків дуже сильно, якщо зараз діти більше проводять часу з гаджетами, це нормально, вони інтуїтивно розуміють, що батьків не треба турбувати, в них є інші завдання. І будьмо чесними, у нас зараз не дуже багато ресурсу для ігор з нашими дітьми, тому давайте будемо зараз добрішими до себе і до дітей, не змушуючи ні себе, ні їх робити неможливе - підтримувати довоєнний режим життя.

Сил всім нам і мирного неба!

Блог психологині Марини Іванової

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