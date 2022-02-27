Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю: поради психологині

Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю під час військових дій? Психологиня Лейла Гасанова дає кілька порад.

Довкола багато новин стосовно віськової атаки з боку агресора, після яких легко може накрити паніка. А в такому стані важко контролювати власні думки та емоції. Люди похилого віку більш вразливі, тому стан масової тривоги та страху негативно впливає не лише на їх емоційну сферу, а й фізичну. Тому слід приділити в цей не простий час увагу своїм батькам, бабусям, дідусям і т.д., пише Лейла на своїй сторінці у Facebook.

Головне, щоб протистояти стресові, потрібно об'єднуватися, сім'я має згуртуватися, це допоможе вистояти всім – літнім батькам, дорослим, дітям, підліткам. Наведемо кілька порад, щодо психологічної підтримки літніх людей у стані війни.

Підтримувати постійний зв'язок незалежно від того, в одному місті живете з батьками чи ні. Ви маєте телефоневати вранці і ввечері, непроявляти власну тривогу та страхи, буди впевненими та спокійними під час спілкування з літніми людьми. Бабусь та дідусів підтримають внуки, тому давайте слухавку дітям – нехай вони підіймуть настрій вашим батькам. Водночас важливо домовитися, що ми не дзвонимо по 10 разів на день, не скидаємо дзвінок і не контролюємо, а дбаємо один про одного. Якщо ви живете неподалік один від одного, навідуйтесь наразі частіше, нехай навіть це будуть навіть 10-хвилинні зустрічі.

Проговорити план дій у разі кризового розвитку ситуації, будьте готові до всього. Розробіть та обговоріть план максимально конкретно, за пунктами – від документів та аптечки до точки збору. Така послідовність та ясність заспокає літніх людей.

Не відмахуватися від їхнього прагнення зробити запаси «на випадок війни». Така поведінка літніх людей грунтовна та має свої коріння ще з ХХ століття, якщо запаси в коморі заспокоють ваших дідусів та бабусів – не сперечайтеся, а навіть допоможіть зробити закупи. Зараз не час фразам «Ну що ти починаєш!» та роздратованим поглядам. Будьте терплячі.

Не забувайтье піклуватися про здоров'я своїх літніх родичів. Запитайте чи всі ліки вони мають, яке в ним самопочуття і тд. .

Обговорити, скільки, де та які новини батьки дивляться та слухають. Пояснити, що велика кількість новин дуже шкідлива, що ви не забороняєте, а дбаєте. Контролюйте, щоб ваші рідні не стали жертвою фейків, появність про можливу інформаційну провокацію в мережі, вкажіть яким джерелам можна довіряти.

Частіше обіймати. Переоцінити важливість дотиків просто неможливо, і наразі вони потрібні як ніколи. Так проявляється ваша любов і турбота, дарується почуття захищеності, потрібності, знімається безліч психологічних та фізіологічних проблем.

Заохочувати компанії та спілкування. Людина, тим паче літнього віку, потребує з кимось ділитися своїми переживаннями та страхами, тому не забороняйте спілкуватися, обмінюватися враженнями і т.д. У разі, коли ви помічаєте, що спілкування ваших рідних токсичне з їхніми друзями та знайомими, навіює лише паніку та страх, поговоріть про можливість дистанціюватися від такої людини задля їхнього спокою.

Не дискутуємо про політику. Розладдя у взаємини дорослих дітей та батьків наразі особливо гостро вносить відсутність єдності в оцінці того, що відбувається. Доводячи одне одному власну правоту, ми сперечаємося, сваримося, миримося, а зрештою страждаємо. Зараз категорично недоречно порушувати питання політичного, світоглядного та релігійного характеру, питання національностей, традицій та історичної правди. Тому делікатно обходимо дискусійні теми та говоримо: "Час покаже, а зараз треба тримати тиск".

Не забувайте про літніх людей, які поруч із вами: сусіди, колеги, просто перехожа бабуся в магазині. Допомагайте всім похилим людям по можливості, наприклад зробіть закупки в магазині похилому сусіду, запитайте у літньої колеги чи не потребує воно вашої допомоги, не будьте байдужі до одиноких пенсіонерів. Виживуть не найсильніші, а об'єднані.

Бережіть себе та Україну. Все буде добре!

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