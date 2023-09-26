Як готує піцу принцеса Уельська: дуже простий рецепт

Не секрет, що Кейт часто готує вдома їжу і навіть любить ходити за продуктами. Якось під час зустрічі з британською кулінарною письменницею Мері Беррі, Кейт розповіла, що її діти дуже люблять піцу за її рецептом, пише express. Ділимося з вами цим простим рецептом, який складається лише з п'яти інгредієнтів.

Складові

250 г білого борошна вищого гатунку плюс трохи для присипки

Одна чайна ложка сухих дріжджів швидкої дії

Одна столова ложка оливкової олії плюс ще для змащування

Один невеликий зубчик часнику

Пів чайної ложки солі

140-175 мл теплої води

Для приготування тіста відміряйте в миску борошно, дріжджі та оливкову олію. Додайте до дріжджів часник і сіль, а потім поступово потроху додайте воду. Перемішайте дерев'яною ложкою до утворення м'якого тіста, додайте ще води.

· Викладіть суміш на посипану борошном робочу поверхню і замісіть гладке тісто протягом 10 хвилин. Змастіть велику чисту миску олією, покладіть тісто в неї і накрийте харчовою плівкою.

· Залиште в теплому місці на одну годину або доки воно не збільшиться вдвічі. Коли тісто буде готове, перекладіть тісто на посипану борошном робочу поверхню і замісіть його, а потім зробіть з нього коло діаметром близько 30 см, залишаючи його по краях трохи товстішим, щоб утворилася скоринка піци.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

· Викладіть на папір для випічки, розкладений на пласкому деку, і додайте пасту, сир та начинку, яку ви любите. Принцеса Уельська казала, що її діти люблять овочеву начинку.

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