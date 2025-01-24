Ці кадри було знято у Віндзорському замку у грудні 1984 року після церемонії хрещення принца Гаррі.

На рідкісному відео можна побачити принца Уельського Чарльза, його дружину принцесу Уельську Діану та їхніх двох синів – старшого принца Вільяма та молодшого принца Гаррі, який і був охрещений того дня – 21 грудня 1984 року.

У день хрестин молодший син Уельських отримав ім'я Генрі Чарльз Альберт Девід. Церемонію провів архієпископ Кентерберійський у каплиці святого Георгія у Віндзорі. Після церемонії сім'я зібралася на заході у Віндзорському замку.

Як хрестили принца Гаррі: рідкісне відео з принцесою Діаною та принцом Чарльзом

На кадрах відео видно, що на церемонії були присутні багато членів королівської родини, зокрема й королева Єлизавета II, якій на той момент було 58 років і королева-мати Єлизавета (прабабуся Гаррі). Також у відео можна побачити, як принцеса Діана показує немовля Зарі та Пітеру Філліпсам (дітям принцеси Анни), а принц Чарльз розповідає про старовинну хрестильну сорочку, одягнену на Гаррі, якій за його словами дуже багато років.

Принцеса Діана з сином Гаррі в день його хрещення і принц Чарльз, 1984, Віндзорський замок / Фото: Getty Images

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