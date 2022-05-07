Як керувати емоціями та навіщо це потрібно: поради психологині

Здавалось емоції це лише мить і нічого не значать, крім короткострокового стану який вони викликають. Але це не так. Емоції впливать не лише на нашу поведінку, але й на сприйняття ситуації та на наші думки.

В умовах сьогодення, дуже яскраво відображений вплив емоцій на самопочуття. Коли основна з потреб людини (потреба у безпеці) під загрозою, коли ми живемо у тривожності, коли втрачений звичний хід життя, коли панує невизначеність - емоційний стан людини нещадно виснажується. Як допомогти собі, розповідає психологиня та консультантка Юлія Ярошевич.



По-перше як би важко небуло, варто намагатися зрозуміти/налаштувати себе до того, що зараз ми живемо в абсолютно нових умовах, у нас немає досвіду, як в цих умовах жити та функціонувати. Але для адаптації нам доведеться цьому вчитися.



По-друге зрозуміти, що всі ваші емоції нормальні. Головне завдання це вчасно розпізнавати, що саме каже ваша емоція про ваш стан.

Якщо ви, роздратовані то спитати в себе:

- що я зараз відчуваю?

- чому я це відчуваю?

- що я можу зробити, щоб допомогти собі?



По-третє, для покращення емоційного стану, нам дуже важливе спілкування з людьми які є для нас "безпечними". Це близькі, друзі, однодумці. Спілкуватися з тими з ким нам добре.



Також, важливо пам’ятати, що фізична активність гарно впливає на наш психоемоційний стан. Є можливість займатися хоч мінімальними фізичними вправами впродовж дня - це вже добре.



І останнє, для профілактики ПТСР (посттравматичного стресового розладу) слід навантажувати свій мозок не лише новинами, а й іншою діяльність, такою як: вивчити щось нове, прочитати книжку, намалювати малюнок і т.д.

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