Як консервувати огірки без солі: корисна порада від Євгена Клопотенка

Нещодавно в Україні виник дефіцит солі. А через нього й ажіотаж у тих магазинах, де сіль ще залишалася чи куди її завезли. Сіль – актуальний продукт для тих, хто займається консервацією влітку.

Раніше шефкухар Євген Клопотенко вже поділився з українцями своєю головною порадою про те, що робити, коли немає солі і чим можна її замінити.

Але багатьох, як і раніше, цікавить питання, а чим замінити сіль, коли плануєш, наприклад, консервувати огірки або інші овочі.

"Наші люди вважають, що якщо вдома є сіль і гречка, то ми переживемо все, що тільки можна пережити. Але зараз уже світ змінюється і можна сказати, що, якщо у нас вдома є просто оцет і будь-яка крупа, ми можемо пережити все, що завгодно. Тому я раджу не закуповувати сіль тоннами, необхідно, щоб вона була рівномірно розподілена між усіма людьми і її вистачило для всіх", — каже шефкухар.

Тим, хто планує консервувати огірки, Євген Клопотенко радить просто проварити їх у воді, додавши до неї спецій для смаку та оцету та законсервувати. І все буде гаразд. "Наше головне завдання під час консервування продуктів не дати бактеріям розвиватися. А оцет чудово справляється з цим завданням та вбиває всі бактерії", — каже шефкухар.

У тренді - оцет, сіль і гречку скуповувати не варто: шеф-кухар Євген Клопотенко

Не завадить ще й мінімізувати споживання солі у своєму раціоні. Це просто корисно для вашого організму.

"Крім того, що у нас найсильніша нація, ми будемо ще й найздоровішою нацією, коли відмовимося від солі", – каже Клопотенко.

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