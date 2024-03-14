Як красиво у "кольорі": фотограф, який зняв Меган Маркл під час другої вагітності, показав неопублікований знімок

На тлі скандалу з фотографією, яку відредагувала у фоторедакторі принцеса Уельська, дісталося і знімку герцога та герцогині Сассекських. Йдеться про фото, яке зробив для пари фотограф Місан Гарріман, коли Меган була вагітна дочкою Лілібет.

Автор знімка, а також близький друг Меган та Гаррі відповів недоброзичливцям на звинувачення в тому, що він нібито теж редагував знімок, перш ніж фото було опубліковано.

"Оригінальний Jpeg без чорно-білого забарвлення, чекаю на вибачення та спростування від @dailymail @telegraph. Ні дерева, ні луги не переміщалися і не мінялися місцями, це зображення прямо з камери. Крім того, це дерево Жакаранда, а не Іва", — написав Міссан під знімком і показав те саме фото Сасекських у кольорі. Воно, до речі, має приголомшливий вигляд.

(гортайте фото праворуч)

Меган і Гаррі представили світові фотографію 14 лютого 2021 року, коли оголосили про другу вагітність герцогині.

Нагадаємо, принцеса Уельська також виступила з поясненням ситуації, опублікувавши сторіз в Instagram і заявивши, що трохи експериментувала у фоторедакторі, перш ніж її фото, де її знято з дітьми було опубліковано Кенсінгтонським палацом на День матері.

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