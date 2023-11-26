Як Меган приміряла свою весільну тіару: принц Гаррі розкрив усі секрети

Герцогиня Сассекська мала примірку тіари, в якій вона мала з'явитися на своєму весіллі з принцом Гаррі 2018 року.

У своїй книжці "Запасний" принц Гаррі описав цей епізод.

Принц написав, що він і Меган були "зворушені", коли його тітки по материнській лінії леді Джейн Феллоуз і леді Сара МакКоркодейл запитали, чи хотіла б майбутня герцогиня носити тіару "Спенсер" покійної принцеси Діани.

Тіара "Спенсер" / Фото: Getty Images

"Однак незадовго до весілля бабуся звернулася до нас. Вона запропонувала нам доступ до своєї колекції діадем. Вона навіть запросила нас до Букінгемського палацу приміряти їх. Приходьте, я пам'ятаю, як вона сказала", — згадує Гаррі, пише Hello!

"Надзвичайний ранок. Ми увійшли до особистої вбиральні бабусі, прямо поряд з її спальнею, місце, в якому я ніколи не був. Разом із бабусею був експерт з ювелірних прикрас, видатний історик, який знав походження кожного каменю в королівській колекції. Також була присутня костюмерка бабусі Анджела Келлі”.

Весілля Меган і Гаррі 2018 року / Фото: Associated Press

Гаррі каже, що покійна королева вибрала зі сховища п'ять діадем: "Одна з них була вся смарагдова. Одна була з аквамаринів. Кожна була ще більш красивішою, ніж попередня".

У результаті Меган обрала тіару в стилі ардеко, яка датується 1932 роком, що належала королеві Марії Текській. У центрі знаходиться знімна брошка у формі квітки. Королеві Марії брошку піднесли як весільний подарунок 1893 року графством Лінкольн.

Весілля Меган і Гаррі 2018 року / Фото: Associated Press

Центральна прикраса оточена дев'ятьма діамантами меншого розміру, а смугаста частина тіари складається з 11 блискучих секцій, включаючи овали та паву, інкрустовані великими та дрібними діамантами.

Тіара потрапила до колекції Єлизавети II після смерті її бабусі королеви Марії і 1953 року. Це був єдиний раз, коли публіка бачила Меган у тіарі. 2020 року пара склала з себе королівські обов'язки і носити тіари Меган тепер не може.

Весілля Меган і Гаррі 2018 року / Фото: Associated Press

Читайте також: