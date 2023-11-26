Як Меган приміряла свою весільну тіару: принц Гаррі розкрив усі секрети

Герцогиня Сассекська мала примірку тіари, в якій вона мала з'явитися на своєму весіллі з принцом Гаррі 2018 року.
У своїй книжці "Запасний" принц Гаррі описав цей епізод.
Принц написав, що він і Меган були "зворушені", коли його тітки по материнській лінії леді Джейн Феллоуз і леді Сара МакКоркодейл запитали, чи хотіла б майбутня герцогиня носити тіару "Спенсер" покійної принцеси Діани.
"Однак незадовго до весілля бабуся звернулася до нас. Вона запропонувала нам доступ до своєї колекції діадем. Вона навіть запросила нас до Букінгемського палацу приміряти їх. Приходьте, я пам'ятаю, як вона сказала", — згадує Гаррі, пише Hello!
"Надзвичайний ранок. Ми увійшли до особистої вбиральні бабусі, прямо поряд з її спальнею, місце, в якому я ніколи не був. Разом із бабусею був експерт з ювелірних прикрас, видатний історик, який знав походження кожного каменю в королівській колекції. Також була присутня костюмерка бабусі Анджела Келлі”.
Гаррі каже, що покійна королева вибрала зі сховища п'ять діадем: "Одна з них була вся смарагдова. Одна була з аквамаринів. Кожна була ще більш красивішою, ніж попередня".
У результаті Меган обрала тіару в стилі ардеко, яка датується 1932 роком, що належала королеві Марії Текській. У центрі знаходиться знімна брошка у формі квітки. Королеві Марії брошку піднесли як весільний подарунок 1893 року графством Лінкольн.
Центральна прикраса оточена дев'ятьма діамантами меншого розміру, а смугаста частина тіари складається з 11 блискучих секцій, включаючи овали та паву, інкрустовані великими та дрібними діамантами.
Тіара потрапила до колекції Єлизавети II після смерті її бабусі королеви Марії і 1953 року. Це був єдиний раз, коли публіка бачила Меган у тіарі. 2020 року пара склала з себе королівські обов'язки і носити тіари Меган тепер не може.
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