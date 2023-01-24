Як ми і думали: принцеса Євгенія підтвердила другу вагітність

Молодша дочка Сари Фергюсон і принца Ендрю та дружина Джека Бруксбенка чекає на другу дитину.

Ще в грудні на різдвяному концерті принцеси Уельської ми вперше запідозрили, що принцеса Євгенія може бути при надії. Тоді на концерт Євгенія приїхала у вовняному пальті від Weekend Max Mara з поясом на талії і здалося, що її фігура дещо змінилася.

Тоді нашу увагу привернув той факт, що принцеса Йоркська намагалася підкреслити талію поясом і тугіше його зав'язати. І складалося враження, що вона намагається таким чином приховати живіт, що збільшився.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Сьогодні принцеса Йоркська офіційно підтвердила, що вагітна другою дитиною, опублікувавши фото у своєму Instagram.

На знімку її майже дворічний син Август обіймає маму, притулившись обличчям до її живота, а фото зробив Джек Бруксбенк.

"Ми так раді повідомити, що цього літа в нашій родині буде поповнення", — написала в підписі до кадру Євгенія.

Вітаємо принцесу. І цікаво, а що скаже її старша сестра Беатріс, у якої підростає донька? Чи візьме Беа приклад із молодшої сестри, як гадаєте?

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