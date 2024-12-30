Як мило: дочка Кітті Спенсер – маленька копія принцеси Шарлотти

Леді Кітті Спенсер показала кадри зі своєю маленькою дочкою Афіною, яка народилася 2024 року.

Дівчинка вже помітно підросла. І хоча обличчя дочки Кітті все ще не показує своїм фоловерам у Instagram, іноді публікує кадри з Афіною, на яких дівчинка зазнімкована спиною до камери.

Афіна – дочка Кітті Спенсер / Фото: Instagram Леді Кітті Спенсер

Одне з фото нагадало нам образ ще зовсім маленької принцеси Шарлотти — єдиної дочки Кейт і Вільяма Уельських (принц Вільям є кузеном Кітті Спенсер). Це фото Шарлотти було зроблено 2016 року на Різдво у Сандрінгемі, коли родина вперше взяла її із собою на різдвяну проходку до церкви.

Принцеса Шарлотта 2016 року / Фото: Getty Images

До речі, вже у дорослішому віці принцеса Шарлотта часто з'явиться на публічних заходах в аутфітах бородових та винних відтінків.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / Фото: Getty Images

Маленька Афіна якраз зображена на одному зі знімків у такому.

"Найпрекрасніша пора року стала ще чарівнішою, коли побачила її очима Афіни", — підписала знімки Кітті.

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / Фото: Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / Фото: Instagram Леді Кітті Спенсер

Нагадаємо, Кітті Спенсер, яка одружена з бізнесменом Майклом Льюїсом від 2021 року розповіла, що стала матір'ю у березні 2024 року.

Кітті Спенсер з дочкою Афіною / Фото: Instagram Леді Кітті Спенсер

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