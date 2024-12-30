Як мило: дочка Кітті Спенсер – маленька копія принцеси Шарлотти

Леді Кітті Спенсер показала кадри зі своєю маленькою дочкою Афіною, яка народилася 2024 року.
Дівчинка вже помітно підросла. І хоча обличчя дочки Кітті все ще не показує своїм фоловерам у Instagram, іноді публікує кадри з Афіною, на яких дівчинка зазнімкована спиною до камери.
Одне з фото нагадало нам образ ще зовсім маленької принцеси Шарлотти — єдиної дочки Кейт і Вільяма Уельських (принц Вільям є кузеном Кітті Спенсер). Це фото Шарлотти було зроблено 2016 року на Різдво у Сандрінгемі, коли родина вперше взяла її із собою на різдвяну проходку до церкви.
До речі, вже у дорослішому віці принцеса Шарлотта часто з'явиться на публічних заходах в аутфітах бородових та винних відтінків.
Маленька Афіна якраз зображена на одному зі знімків у такому.
"Найпрекрасніша пора року стала ще чарівнішою, коли побачила її очима Афіни", — підписала знімки Кітті.
Нагадаємо, Кітті Спенсер, яка одружена з бізнесменом Майклом Льюїсом від 2021 року розповіла, що стала матір'ю у березні 2024 року.
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