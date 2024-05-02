Як мило: фото королеви Мері з маленькою дівчинкою зворушило шанувальників

Її Величність королева була присутня на церемонії вручення грантів стипендії кронпринцеси Мері в університеті в Копенгагені.

Фотографи зазнімкували королеву з юною прихильницею, яка у той момент саме вручала Мері букет квітів. Королева сіла навпочіпки, щоб подякувати дівчинці, коли приймала в неї квіти. Цей кадр зворушив шанувальників королеви.

Королева Мері з юною шанувальницею / Фото: Getty Images

Мері мала чудовий вигляд в білому жакеті, під який одягла строкату блузку з круглим вирізом і рюшами на ньому і була в темно-синіх штанях-кльош з високою талією та стрілками. Взута королева була в сині замшеві туфлі на підборах, а під пахвою несла синій клатч. У неї у вухах були сережки-висячки з камінням, на обличчі макіяж, а волосся розпущене і укладене гарними хвилями.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно данський королівський палац показав офіційний портрет королеви Мері та короля Фредеріка X, а невдовзі після цього спалахнув скандал. Палац звинуватили у використанні фотошопу, публіку збентежило, що рука королеви була попереду короля. Припускали навіть, що подружжя фотографували окремо, а потім поєднали фото в одне. Але палац спростував цю інформацію.

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