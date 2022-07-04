Як мило: фотографи зазнімкували, як Джо Байден гуляв зі своїм 2-річним онуком на руках

Як мило: фотографи зазнімкували, як Джо Байден гуляв зі своїм 2-річним онуком на руках

Президент США обожнює свого маленького онука.

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден разом зі своїми онучками Мейзі та Фіннеган Південною галявиною йшли до Білого дому. Дівчата радісно зустріли фотографа: вони усміхнулися і помахали йому.

Джо Байден з онучками / Фото: Associated Press

Біля Білого дому фотограф зазнімкував милу картину, як президент взяв на руки свого 2-річного онука Бо (малюк є сином 52-річного Хантера Байдена і 34-річної Меліси Коен) і гуляв з ним.

Джо Байден з онуком Бо / Фото: Associated Press

Джо Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Байден потрапив підприціл папараці, коли разом зі своєю донькою Ешлі та онукою Наталі гуляв пляжем в Рехобот-Біч.

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