Як мило: герцогиня Софі зворушила публіку фото із цуценям на руках

Наступного дня після свого 60-річного ювілею герцогиня Единбурзька Софі вирушила на робочу зустріч.

Герцогиня відвідала школу та коледж Treloar's, спеціалізований освітній центр для молодих людей з обмеженими можливостями в Елтоні.

Коледж Treloar's — це благодійна організація, яка надає освіту, терапію та догляд приблизно 170 дітям та молодим людям з обмеженими можливостями віком від 4 до 25 років.

На зустріч Софі приїхала у білій блузці, однобортному жакеті темно-синього кольору Alexander McQueen, класичних штанях-кльош зі стрілками кольору морської хвилі від Alberta Ferretti та взула світлі чоботи із замші на підборах Jimmy Choo. Образ Софі доповнила сережками Giulia Barela золотого кольору та мініатюрною підвіскою на шиї.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Також герцогиня побувала у благодійній організації Dogs for Autism. Софі тепло обіймалася з крихітним 9-тижневим цуценям кавалер-кінг-чарльз-спанієлем під час свого візиту, а милими знімками поділилися на сторінці королівської родини у Instagram.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

До речі, Софі любить тварин. Раніше під час візиту до благодійної організації Mane Chance Sanctuary, герцогиня сфотографувалася з куркою на руках.

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