Як мило: Катя Осадча показала своїх підрослих синів

Ведуча і авторка проєкту "Знайти своїх" привітала свого найменшого сина з його першим днем народження і показала сімейну фотосесію.

Катя Осадча сьогодні, 19 серпня, у день народження свого найменшого сина Данила – малюку виповнився рік – опублікувала гарні світлини із їхньої сімейної фотосесії. На знімках зіркова мама постала зі своїми синами – Іваном і Данилом.

Катя Осадча з синами / Фото: Instagram Каті Осадчої

Позувала ведуча з хлопчиками у парку на траві. У дописі вона привітала молодшого сина з рочком.

Катя Осадча з синами / Фото: Instagram Каті Осадчої

Катя Осадча з синами / Фото: Instagram Каті Осадчої

"З Днем народження наш Данилко! Такий буремний перший рік життя, але ми обіцяємо, що на парад Перемоги підемо разом зовсім скоро. Радіємо кожному новому звуку і зубу і переживаємо ці миті, як вперше!" – написала Осадча.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Одягнена ведуча у жовту футболку із благодійної капсули "Я без тебе, як.." - футболки одного кольору, як символ того, що об’єднуючи рідних, ми об’єднуємо кольори. Прибуток від продажу капсули буде направлений на підтримку волонтерського проєкту "Знайти своїх" та евакуацію знайдених людей.

Нагадаємо, раніше Осадча продемонструвала лук у білій вільній сорочці з блакитно-жовтими квітами і короткими рукавами від українського бренду Marianna Senchina.

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