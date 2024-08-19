Як мило: кронпринц Хусейн опублікував нове фото з новонародженою дочкою

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва нещодавно вперше стали батьками.
3 серпня принцеса Раджва народила первістка – дочку, якій дали гарне ім'я – принцеса Іман. Новонароджена мала отримала титул Її королівської Високості, але не увійде в лінію престолонаслідування, оскільки конституція Йорданії говорить, що престол переходить до спадкоємців чоловічої статі.
Саме з цієї причини вважається, що Раджва та Хусейн неодмінно захочуть народити ще дітей та особливо сина спадкоємця.
А поки що новоспечений батько поділився новим фото зі своєю дочкою. Він тримає принцесу Іман на руках, а в підписі пише:
"З моєю найдорожчою".
Шанувальники йорданської королівської родини у захваті від того, що сім'я ділиться в соцмережах знімками з малечею. Раніше королева Ранія публікувала серію фотографій, де заскочена з онукою на руках.
Читайте також:
- Перша річниця: згадуємо весілля принцеси Раджви та кронпринца Хусейна
- Принцеса Раджва: десять цікавих фактів про невістку королеви Ранії
- Принцеса Іман: чому кронпринц Хусейн та принцеса Раджва дали дочці таке ім'я