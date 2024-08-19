Як мило: кронпринц Хусейн опублікував нове фото з новонародженою дочкою

3 серпня принцеса Раджва народила первістка – дочку, якій дали гарне ім'я – принцеса Іман. Новонароджена мала отримала титул Її королівської Високості, але не увійде в лінію престолонаслідування, оскільки конституція Йорданії говорить, що престол переходить до спадкоємців чоловічої статі.

Саме з цієї причини вважається, що Раджва та Хусейн неодмінно захочуть народити ще дітей та особливо сина спадкоємця.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

А поки що новоспечений батько поділився новим фото зі своєю дочкою. Він тримає принцесу Іман на руках, а в підписі пише:

"З моєю найдорожчою".

Шанувальники йорданської королівської родини у захваті від того, що сім'я ділиться в соцмережах знімками з малечею. Раніше королева Ранія публікувала серію фотографій, де заскочена з онукою на руках.

Королева Ранія з онукою Іман на руках / Фото: Instagram королеви Ранії

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