Як мило: Петро Порошенко показав романтичне фото з дружиною і зворушливо привітав її з днем народження

Як мило: Петро Порошенко показав романтичне фото з дружиною і зворушливо привітав її з днем народження

Експрезидент України процитував вірш Василя Симоненка і зізнався дружині у коханні.

Сьогодні, 1 лютого, колишня перша леді України – Марина Порошенко святкує свій день народження. Їй виповнилося 60 років. З цієї нагоди її чоловік, експрезидент України Петро Порошенко, опублікував в Facebook їхнє спільне романтичне фото.

Марина і Петро Порошенки/Facebook Петра Порошенка

На ньому подружжя стоїть в обіймах одне одного. Вони мило усміхаються на камеру.

Марина Анатоліївна одягнена у сіру куртку з хутром на комірі, а Петро Олексійович – у чорну куртку.

У підписі до світлини Порошенко зворушливо привітав дружину з днем народження, процитував вірш Василя Симоненка і вчергове зізнався їй у коханні.

"Дотліває холод мій у ватрі,

Я один замріяний іду…

Ми тоді зустрілися в театрі,

На гальорці в третьому ряду.

І не вірю, що мені здалося,

Бо напевне знаю — так було:

То не скрипка кликала — волосся,

Що тобі спадало на чоло".

Цей вірш Василя Симоненка дуже добре описує мої почуття, коли більш як 37 років тому ми з тобою пішли на перше побачення на фільм "Ромео і Джульєтта". Уже тоді я зрозумів, ти — кохання всього мого життя.

Сьогодні, як і кожного дня, кажу тобі: палко кохаю тебе. І ця любов міцнішає з кожним днем. З днем народження, моя Марино", - написав Петро Олексійович.

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