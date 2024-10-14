Як мило: принцеса Діана одягала своїх синів в однакові вбрання

Принцеса Уельська обожнювала своїх синів – принців Вільяма та Гаррі і намагалася якомога більше часу проводити разом із ними.

Часто принцеса Діана одягала своїх хлопчиків в однакові вбрання. У своїй книжці "Запасний" її молодший син Гаррі писав, що вони з Вільямом не дуже любили бути в однаковому вбранні, особливо Вільям. Але це не стримувало Діану, тим більше у роки, коли принци були ще маленькими.

Це фото було зроблено у серпні 1989 року. Вільяму тоді було 7 років, а Гаррі майже 5. Вони прибули до аеропорту Абердіна, у Шотландії, де в шотландському заму Балморал проводили літні канікули. Принци були одягнені у футболки-поло з синіми комірами, однакові червоні джемпери та смугасті шорти, білі шкарпетки та взуті в чорні туфлі. Сама принцеса одяглася в подовжений картатий блейзер, білий топ і спідницю довжини до колін, а взула туфлі-човники на підборах.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала принцеса Діани до весілля з принцом Чарльзом.

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