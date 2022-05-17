Як на марці: з російського військового корабля зробили клумбу

Як на марці: з російського військового корабля зробили клумбу

У Києві облаштовують клумбу, присвячену відомій поштовій марці, яка вказує на напрямок руху російського військового корабля.

Оригінальне зображення на легендарній марці створено художником Борисом Грохом. Зображення ілюструє фразу, сказану українським прикордонником Романом Грибовим російському військовому кораблю.

Фраза стала настільки популярною, що почала з'являтися всюди. В якийсь момент Укрпошта вирішила випустити марку з кораблем.

А 4 травня комунальники Дніпровського району Києва повідомили, що починають висаджувати клумбу, що повторює цю марку, в районі метро Лівобережна. Найкраще її видно з поїзда метро.

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