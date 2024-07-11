Як не нігті, то окуляри: королеву Каміллу заскочили за дивним заняттям

Її Величність сфотографували у невдалий момент.
76-річна королева Камілла відвідали Вімблдонський турнір у день, коли на корті зійшлися українська тенісистка Еліна Світоліна та Олена Рибакіна з Казахстану.
Її величність обрала для заходу світлу сукню із кумедною вишивкою у вигляді жирафів, яка привернула увагу.
Однак також королева привернула увагу і своєю поганою звичкою — вона так хвилювалася спостерігаючи за турніром, що почали гризти свої сонцезахисні окуляри. Знімки королеви з аксесуаром у роті зробили фотографи.
Раніше Каміллу неодноразово помічали за подібним заняттям — вона гризла на публіці нігті чи навіть рукавички. Найчастіше це траплялося, коли вона спостерігала за кінними перегонами. Ймовірно, це у королеви від хвилювання.
До речі, покійна королева Єлизавета II теж славилася тим, що мала шкідливу звичку і періодично гризла нігті. На доказ цьому є багато фотографій, на яких видно, як королева, перебувавши на різних заходах, гризе нігті.
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