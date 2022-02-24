Як не піддаватися паніці: поради психологині

У цей непростий час необхідно не впадати в паніку.

Психологиня Марина Іванова у своєму блогу в Instagram дала кілька порад, як не божеволіти і не впадати в паралізуючу паніку.

1. Не моніторіть новини щохвилини. Визначте собі одне-два джерела новин з більш менш достовірною інформацією і перевіряйте їх не частіше 2-3 разів на добу. Не користуйтеся каналами, які харчуються людським страхом і постять новини щохвилини з загрозливими заголовками.

2. Спробуйте розкласти страх на складові — найчастіше страх війни складається зі страхів залишитися без доходу, страху смерті своєї та близьких, страху не знайти сил для відновлення після та багатьох інших. У кожного свої складові, але коли ви їх визначите, на їх підставі можна скласти якийсь план дій, що теж може допомогти знизити тривогу.

3. Не ізолюйтеся. Спілкуйтесь з людьми, не будьте одні. Постарайтеся спілкуватися не весь час про те, що відбувається, спробуйте відволікатися.

4. Підтримуйте інших людей, кому важко, якщо ви маєте ресурс. Це допомагає не концентруватися на своєму страху та допомагає сублімувати енергію тривожності, спрямовуючи її в русло дій.

5. Не переставайте жити, як раніше. Нехай звичні події з життя стануть певною опорою.

6. Якщо не вдається впоратися самому і нема кому підтримати, пишіть у директ.

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