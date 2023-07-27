Як не розлучення, так переїзд: Меган і Гаррі думають перебратися з Монтесіто

Після чуток про розлучення Меган і Гаррі в пресі почали говорити про можливий переїзд пари з Монтесіто, де три роки тому вони придбали розкішний маєток.

Коли Сассекські в січні 2020 року оголосили про свій намір скласти повноваження старших членів королівської родини, вони переїхали до США, де купили будинок з дев'ятьма спальнями в Монтесіто за 14,65 мільйона доларів. Там сім'я прожила три роки, там ростуть їхні двоє дітей. А принц Гаррі в одному з інтерв'ю казав, що він витратив усі гроші, які дісталися йому від матері принцеси Діани, щоб придбати цей будинок.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Тепер з'явилися чутки про переїзд пари. Королівський коментатор Крістін Росс, як повідомляє express, каже, що герцог та герцогиня Сассекські можуть переїхати до Малібу. Після того, як пара два роки поспіль зупинялася в орендованому будинку друга в Малібу, у них з'явилася ідея купити там власне житло.

Інсайдери кажуть: "Їм подобається їхнє життя там, але воно здається трохи віддаленим від міста. Можливість переїзду "виразно перебуває у їхніх думках".

Принц Гаррі і Меган Маркл у Торонто / Фото: Getty Images

Якщо це виявиться правдою, то ні про яке розлучення і повернення принца Гаррі до Великої Британії до своїх королівських родичів не йдеться.

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