Як не втратити стосунки під час війни: поради психологині

Період гострого стресу минув, психіка адаптувалась, ми виробили нове поняття безпеки в умовах небезпеки.

Багато людей через обставини вимушені сьогодні жити під одним дахом з родичами, з якими раніше бачилися лише на свята. Або сім'я перебуває в ще більш замкненому просторі, ніж в часи карантинів, в меншому комфорті. Ці обставини дуже ускладнюють життя.



Що ж робити і як не втратити стосунки? Поради дає психологиня Марина Іванова.



1. Насамперед, розділіть простір. У вас має бути ваше місце, де ви можете працювати, відпочивати, побути на самоті.



2. Розділіть обов'язки.

Хто буде ходити в магазин, хто готуватиме, хто буде займатися дітьми, працювати, хто прибиратиме, митиме посуд і інші запитання треба обговорити. Це створить певну стабільність та відповідальність, зменшить тривогу.



3. Час разом

Подумайте, які заняття з доступних вам зараз можуть приносити вам задоволення. Можливо, прогулянки, перегляд фільму, настільна гра, тощо. Виділіть час на це і не нехтуйте можливістю приділити часточку уваги одне одному.



4. Не дорікайте чоловікам, які не на фронті!

Не тільки чоловік зі зброєю в руках наближує перемогу. Тому що не тільки військові дії зараз потрібні країні. Є чоловіки, які можуть працювати і тим підтримувати економіку, є ті, хто найкраще реалізує себе у волонтерстві, є й ті, хто зароблені гроші переводять на армію, тим самим роблячи свій вагомий внесок. Кожен важливий, кожен робить, що може. Будьте вдячними.



5. Намагайтеся підтримувати одне одного

Кажіть про важливість вашої близької людини прямо, помічайте те, що кожен з вас робить, будьте добрішими одне до одного.



6. Не розводьте паніки

Зараз дуже багато волонтерських психологічних служб, де можна поговорити про свої почуття, не нехтуйте такою можливістю. Не треба використовувати близьких для зливу своїх емоцій, всім непросто зараз, тому краще звертатися до психотерапевтів.



Також хочу нагадати, що кризові консультації (для людей з гострим стресом, які в дуже скрутних умовах) я надаю в форматі переписки в дірект безкоштовно.

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