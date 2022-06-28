Як обробити рану без дезинфікуючих медичних засобів: три простих способи

Як обробити рану без дезинфікуючих медичних засобів: три простих способи

Під час війни не зашкодить знати, як можна обробити рану без спеціальних медичних засобів. Ці прості способи дезинфекції можливо допоможуть зберегти кінцівку.

В умовах війни, коли людина отримала рану і рана забруднюється при відсутності дизинфікуючих засобів існує кілька підручних засобів, які можна використати для лікування ран.

Використовуємо мед, цукрову пудру чи цукор

1. Рану потрібно промити бутильованою чистою водою (полити на рану з пляшки).

2. Продезинфікувати інструмент. Для цього підійде горілка та шматок бинту. Полити бинт горілкою за підпалити. Потримати над вогнем інструмент.

3. Якщо у вас гнійна рана, її можна змастити медом і накласти пов’язку.

4. Якщо немає меду, можна взяти цукор, або цукрову пудру. Насипаємо в ємність, додаємо трохи води, розмішуємо, утворюємо пасту, схожу на мед. І чистим інструментом (який заздалегідь продезинфікували) і намастити рану та накласти пов’язку.

5. Якщо цього всього немає, можна взяти просто цукор (наприклад із стіка), присипати рану і знову ж таки зав’язати пов’язку.

Таким чином ми утримуємо в рані гіпертонічне середовище, яке витягує із рани всі мікроби, не дає їм розмножуватися і розвиватися інфекційному процесу.

Пов’язка з оцту

Ще один спосіб з допомогою оцту. Нам потрібно зробити бризгалку з пляшки з водою (зробити продизенфікованим інструментов дірку в кришці). Розводимо 3 склянки води і 1 склянку оцту. Отримаємо 1-2% розчин, який можна застосовувати на рану. Змочити серветку або шматок бинта цим розчином і так само зробити пов’язку на рану.

Господарське мило та присипка з соди

Якщо у вас є вода і господарське мило, можна намастити рану милом, але тільки після того, як промити), потім присипати содою і дати висохнути.

Читайте також: