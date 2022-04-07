Як підтримати людину, яку зґвалтували

Підтримати людину, яка зазнала зґвалтування, може бути дуже важко. Головне, слід пам’ятати чого не варто робити та говорити в такій ситуації.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" продовжує ділитися порадами з тими, хто цього потребує.

Не питайте їх, чому вони нічого не сказали раніше

Існує багато причин, чому постраждалі нікому не розповідають про те, що з ними трапилося відразу

Раніше намагалися розповісти комусь, але були проігноровані або їм не повірили.

Зловмисник погрожував, що він дізнається, і це повториться.

Боятися та хвилюватися, що інші люди дізнаються.

Почуття сорому чи провини.

Переймаються, що їх засудять, звинуватять чи не повірять.

Бояться того, як це може вплинути на їхні стосунки з родиною, друзями чи колегами.

Хочуть удати, що цього не сталося, "заблокувати" це.

Не судіть їх за те, що вони робили до зґвалтування

Ніколи не існує жодного виправдання для зґвалтування. 100% провини, сорому та відповідальності завжди лежить на гвалтівнику. Потерпілі заслуговують на підтримку.

Не має значення, як це сталося, що потерпіла робила до чи під час: чи пили алкоголь, чи були у певному одязі, чи було пізно ввечері, чи фліртували зі зловмисником чи що-небудь ще. Це не має нічого спільного з тим, що з нею сталося.

Не питайте, чому не намагалися втекти чи дати відсіч

Дуже часто люди, які зазнали зґвалтування, виявляють, що вони не могли рухатися чи говорити. Це одна з автоматичних реакцій організму на страх і жодним чином не означає, що вони погоджувалися на те, що відбувалося, або будь-яким чином винні.

Гвалтівники також використовують маніпуляції, погрози чи інші тактики, щоб контролювати своїх жертв. Або налякати їх, щоб вони мовчали й виконували те, що вони їм скажуть.

Не судіть їх за те, як вони реагують на пережите

Немає "правильного" способу реагувати на зґвалтування. Кожен реагує по-різному.

Важливо прийняти те, як вони реагують, навіть якщо ви думаєте, що ви б відповіли не так, якби ви були на їхньому місці. Або не так, як у фільмах чи по телевізору.

Не розказуйте їхню історію без їхнього дозволу

Постраждалим важко знову почати довіряти. Не зраджуйте їхню довіру, розповідаючи іншим, що з ними сталося без їхнього на те дозволу.

Турбота про себе

Підтримувати людину, яка пережила такий жахливий досвід важко. Ви можете виявити, що це також впливає на ваш стан. Пам’ятайте, що варто виділяти час і простір для себе.

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