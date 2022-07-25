Як подруги: королева Летиція з доньками-красунями з'явилася на церемонії

Члени іспанської королівської родини сьогодні у повному складі були присутні на святковому заході.

Король Філіп VI, королева Летиція та двоє їхніх дочок – старша принцеса Леонор та молодша інфанта Софія відвідали церемонію, присвячену національному підношенню апостолу Сантьяго під час регіонального свята у соборі Сантьяго у Сантьяго-де-Компостела.

49-річна Летиція поруч зі своїми дорослими дочками, яким 16 та 15 років відповідно мають вигляд наче подружки.

Королева Летиція з доньками / Фото: Getty Images

Її Величність одягла сьогодні помаранчеву сукню довжини міді з поясом на талії, до якої підібрала туфлі-човники із замші, а до них підібрала невелику сумку на короткій ручці. Її волосся було розпущене і красиво укладене, зробила денний макіяж і одягла улюблену позолочену каблучку.

Старша принцеса Леонор одягла двокольорову сукню теж довжини міді і взула нюдові гостроносі туфлі слінгбеки на невисоких підборах. А її сестра Софія була у блакитній короткій сукні з рукавами три чверті та балетках у тон.

Король Філіп VI одягнув чорний костюм, підібравши до нього білу сорочку та блакитну краватку.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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Вже наступного місяця члени королівської родини наімовірніше вирушать у відпустку, яку вони традиційно проводять у серпні в Пальма-де-Майорці.

Раніше ми розповідали, що Кейт та Вільям Кембриджські нещодавно полетіли у відпустку і показували, як їх заскочили під час посадки на вертоліт.

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