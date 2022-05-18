Як подякувати ЗСУ, якщо ти дитина

Як подякувати ЗСУ, якщо ти дитина

Дітям пропонують намалювати малюнок і відправити його поштою військовому, лікарю або рятувальнику ДСНС.

Сказати "дякую" можна, намалювавши малюнок. Українські захисники, особливо військові, з великою ніжністю ставляться до листів та малюнків, які українські діти передають через волонтерів на фронт.

Всі дитячі малюнки та листівки зі словами підтримки та надії на мирне життя від дорослих та дітей головна пошта країни передасть військовослужбовцям у гарячі точки, а також медикам та рятувальникам, представникам тероборони та комунальних служб по всій країні.

Пресслужба

Написане дитячою рукою "дякую" та "повертайтеся живими", підіймає моральний дух та дає сили.

Пресслужба

Благодійний фонд "Ціль" за підтримки "Укрпошти" оголошує збір малюнків. Творчі доробки маленьких українців будуть направлені у військові частини, лікарні та підрозділи, подаровані особовому складу та стануть прикрасою його розташувань.

З усіх надісланих робіт рандомно оберуть 500 малюнків та перетворять їх у NFT, кошти з продажу яких на аукціоні будуть направлені на реалізацію проєкту "Дитячий садочок майбутнього".

Пресслужба

Дитина-автор малюнку, який буде проданий за найвищою ціною, отримає подарунок від співака Артема Пивоварова – Apple IPad Air з Apple Pencil для малювання.

Спеціально для проєкту був створений зворушливий відеоролик, в якому знялися військові 24-ї механізованої бригади, співробітники львівської ДСНС, та лікар військового шпиталю.

Для участі у проєкті необхідно створити малюнок або безкоштовно взяти у поштамтах своєї області листівку (на вибір пропонується серія із 5 листівок з ілюстраціями "котиків" Жабінець Аліси), написати слова вдячності українським героям та у період від 17 травня до 17 червня надіслати їх через будь-яке відділення "Укрпошти" за адресою: вулиця Хрещатик, 22, Київ, 01001.

На листі треба вказати, кому саме ви надсилаєте малюнок або листівку — військовослужбовцю, лікарю або рятувальнику ДСНС.

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