Як покійна королева: принцеса Кейт показала, як вміє керувати автомобілем на механіці

Ми звернули увагу на ці навички принцеси Кейт у новому ролику, яким вона поділилася днями у соцмережах, щоб повідомити, що вона завершила курс превентивної хіміотерапії.

У ролику показано, як принцеса Уельська сама управляє Land Rover із механічною коробкою передач.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

На таких авто часто любила їздити королева Єлизавета ІІ. Водити принцеса Єлизавета навчилася під час служби в армії, яка тривала п'ять місяців. Єлизавета пройшла підготовку як механік-водій санітарного автомобіля, отримавши військове звання лейтенанта.

Принцеса Уельська за кермом / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Офіційно монархиня була головнокомандувачем збройних сил Великої Британії.

Королева Єлизавета II у Віндзорі, 1958 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська, як бачите, теж вміє керувати автомобілем з механічною коробкою передач. Хоча у місті раніше її часто бачили за кермом на машині з автоматичною коробкою передач.

Експерти кажуть, що це відео, де принцеса їде за кермом, показує, як далеко вона просунулась у боротьбі з раком, оскільки тепер вона досить здорова, щоб повернутися за кермо, що є надзвичайно позитивним моментом.

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Діана водила авто і часто змушена була втікати на ньому від папараці.

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