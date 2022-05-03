Як Польща допомагає Україні: 20 фотофактів

Жодна країна світу не зробила для України сьогодні більше, ніж Польща.
Польща — країна, яка за ці місяці прийняла мільйони біженців, яка пускала людей без закордонних паспортів, а іноді взагалі без документів, з котами та собаками, рибками та хом'яками. Яка дала і дах над головою всім.
Польща – країна, яка допомагала Україні зброєю, інформацією, ділилася знаннями та вміннями, і вона продовжує це робити та обіцяє бути поруч до перемоги.
Польща — країна, яка допомагала нашим дипломатам боротися на дипломатичному фронті.
Польща – країна, яка підтримує інформаційну кампанію, розгорнуту Україною, завдяки чому вдається протистояти російській пропагандистській машині.
Польща навчає наших дітей та лікує тих, хто цього потребує, допомагає збирати гроші на потреби біженців. Поляки моляться за нас та за мир в Україні.
Ми не забудемо цього ніколи і завжди будемо вдячні за все, що вони роблять для України та українців.
Кліматичні активісти Fridays For Future тримають портрети президента України Володимира Зеленського під час акції протесту з вимогою енергетичного ембарго щодо Росії та припинення війни в Україні, Варшаві, Польщі, у п'ятницю, 22 квітня 2022 року.
Діти в центрі для біженців у Надажині, недалеко від Варшави, Польща, у п'ятницю, 25 березня 2022 року.
Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін розмовляють із журналістами у понеділок, 25 квітня 2022 року, у Польщі, неподалік кордону з Україною, після повернення з поїздки до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За ними складено допомогу, яку відправляють в Україну.
Біженці з України та волонтери у величезному центрі розміщення, встановленому у виставковому залі Global EXPO у Варшаві, Польща, у вівторок, 19 квітня 2022 року.
Актор Бен Дусінг у костюмі великоднього кролика готується обійняти Лілію на прикордонному переході Медика у Польщі у неділю, 17 квітня 2022 року.
Люди моляться під час Хресної ходи у Старому місті у Варшаві, Польща, п'ятниця, 15 квітня 2022 року.
Президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Егілс Левітс та президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі у Києві, Україна. Середа, 13 квітня 2022 р.
Кліматичні активісти Fridays For Future беруть участь в акції протесту з вимогою запровадити енергетичне ембарго щодо Росії та припинити війну в Україні у Варшаві, Польща, у п'ятницю, 22 квітня 2022 року.
Поліцейські охороняють унітази з портретами президента Білорусі Олександра Лукашенка, президента Росії Володимира Путіна та регіонального лідера Чечні Рамзана Кадирова під час акції протесту проти російського вторгнення в Україну перед посольством Росії у Варшаві. Польща, середа, 13 квітня 2022 р.
Гравці команди позують із транспарантом перед товариським благодійним футбольним матчем між Легією Варшава та київським «Динамо» на стадіоні Війська Польського у Варшаві, Польща, у вівторок, 12 квітня 2022 р.
Волонтер розмовляє з біженцями, які стоять у черзі після втечі з України на прикордонному переході в Медиці, на південний схід Польщі, четвер, 7 квітня 2022 року.
Люди тримають портрети президента України Володимира Зеленського під час антивоєнного мітингу перед Палацом культури та науки у Варшаві, Польща, у суботу, 2 квітня 2022 року.
Ветеринарний лікар Редеслев Федичинськ обіймає собаку під час лікування у центрі фонду ADA у Перемишлі, на південному сході Польщі, у понеділок, 28 березня 2022 року. Евакуація тварин була небезпечною, але стала можливою завдяки зусиллям та співпраці кількох груп із захисту прав тварин та українських біженців.
Люди тримають українські та польські прапори в очікуванні прибуття президента США Джо Байдена, який виступить із промовою у Королівському замку у Варшаві, Польща, у суботу, 26 березня 2022 року. Байден приїхав до Польщі на заключному етапі свого чотириденного турне до Європи, щоб підтримати єдність серед союзників та оборону України.
Семирічна Амелія Анісович, біженка з України, тримає головний убір, стоячи поруч із польським прапором у фіналі благодійного концерту у Лодзі, Польща, у неділю, 20 березня 2022 р.
Українка тримає дитину перед плакатом солідарності з Україною біля спортивної зали, яка стала центром для біженців у Варшаві, Польща, п'ятниця, 18 березня 2022 року.
Українська бабуся тримає на руках свою 22-місячну онучку з лейкемією Єву Вакуленко у клініці у Боченці, Польща, у четвер, 17 березня 2022 року. Вакуленко серед більш ніж 500 українських дітей із раком, які були евакуйовані до клінік Польщі. Їх оглядають лікарі, які потім вирішують, куди слід відправитися на лікування. Дітей приймають близько 200 лікарень у 28 країнах.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній на церемонії покладання вінка до пам'ятника покійному президенту Леху Качинському та ще 95 людям, які загинули в авіакатастрофі в Росії у 2010 році, у Варшаві, Польща, п'ятниця, 1 квітня 2022 року.
Біженка несе подушки та ковдри у центрі для біженців у Надажині, недалеко від Варшави, Польща, у четвер, 31 березня 2022 року.
Іспанська паелья подається для українських біженців у Перемишлі, Польща, вівторок, 15 березня 2022 року.
Читайте також:
- Олена Зеленська розповіла про ініціативу створення "українських поличок" у бібліотеках світу
- Ед Ширан, Каміла Кабельо та екс-учасниця Spice Girls виступлять на концерті на підтримку України
- Військовий плейлист: 20 найкращих пісень, записаних після початку широкомасштабного вторгнення
- "Хай благословить вас усіх": Майлі Сайрус присвятила українцям пісню на фестивалі