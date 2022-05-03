Як Польща допомагає Україні: 20 фотофактів

Жодна країна світу не зробила для України сьогодні більше, ніж Польща.

Польща — країна, яка за ці місяці прийняла мільйони біженців, яка пускала людей без закордонних паспортів, а іноді взагалі без документів, з котами та собаками, рибками та хом'яками. Яка дала і дах над головою всім.

Польща – країна, яка допомагала Україні зброєю, інформацією, ділилася знаннями та вміннями, і вона продовжує це робити та обіцяє бути поруч до перемоги.

Польща — країна, яка допомагала нашим дипломатам боротися на дипломатичному фронті.

Польща – країна, яка підтримує інформаційну кампанію, розгорнуту Україною, завдяки чому вдається протистояти російській пропагандистській машині.

Польща навчає наших дітей та лікує тих, хто цього потребує, допомагає збирати гроші на потреби біженців. Поляки моляться за нас та за мир в Україні.

Ми не забудемо цього ніколи і завжди будемо вдячні за все, що вони роблять для України та українців.

Associated Press

Кліматичні активісти Fridays For Future тримають портрети президента України Володимира Зеленського під час акції протесту з вимогою енергетичного ембарго щодо Росії та припинення війни в Україні, Варшаві, Польщі, у п'ятницю, 22 квітня 2022 року.

Associated Press

Діти в центрі для біженців у Надажині, недалеко від Варшави, Польща, у п'ятницю, 25 березня 2022 року.

Associated Press

Державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін розмовляють із журналістами у понеділок, 25 квітня 2022 року, у Польщі, неподалік кордону з Україною, після повернення з поїздки до Києва та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За ними складено допомогу, яку відправляють в Україну.

Associated Press

Біженці з України та волонтери у величезному центрі розміщення, встановленому у виставковому залі Global EXPO у Варшаві, Польща, у вівторок, 19 квітня 2022 року.

Associated Press

Актор Бен Дусінг у костюмі великоднього кролика готується обійняти Лілію на прикордонному переході Медика у Польщі у неділю, 17 квітня 2022 року.

Associated Press

Люди моляться під час Хресної ходи у Старому місті у Варшаві, Польща, п'ятниця, 15 квітня 2022 року.

Associated Press

Президент Литви Гітанас Науседа, президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Латвії Егілс Левітс та президент Естонії Алар Каріс під час зустрічі у Києві, Україна. Середа, 13 квітня 2022 р.

Associated Press

Кліматичні активісти Fridays For Future беруть участь в акції протесту з вимогою запровадити енергетичне ембарго щодо Росії та припинити війну в Україні у Варшаві, Польща, у п'ятницю, 22 квітня 2022 року.

Associated Press

Поліцейські охороняють унітази з портретами президента Білорусі Олександра Лукашенка, президента Росії Володимира Путіна та регіонального лідера Чечні Рамзана Кадирова під час акції протесту проти російського вторгнення в Україну перед посольством Росії у Варшаві. Польща, середа, 13 квітня 2022 р.

Associated Press

Гравці команди позують із транспарантом перед товариським благодійним футбольним матчем між Легією Варшава та київським «Динамо» на стадіоні Війська Польського у Варшаві, Польща, у вівторок, 12 квітня 2022 р.

Associated Press

Волонтер розмовляє з біженцями, які стоять у черзі після втечі з України на прикордонному переході в Медиці, на південний схід Польщі, четвер, 7 квітня 2022 року.

Associated Press

Люди тримають портрети президента України Володимира Зеленського під час антивоєнного мітингу перед Палацом культури та науки у Варшаві, Польща, у суботу, 2 квітня 2022 року.

Associated Press

Ветеринарний лікар Редеслев Федичинськ обіймає собаку під час лікування у центрі фонду ADA у Перемишлі, на південному сході Польщі, у понеділок, 28 березня 2022 року. Евакуація тварин була небезпечною, але стала можливою завдяки зусиллям та співпраці кількох груп із захисту прав тварин та українських біженців.

Associated Press

Люди тримають українські та польські прапори в очікуванні прибуття президента США Джо Байдена, який виступить із промовою у Королівському замку у Варшаві, Польща, у суботу, 26 березня 2022 року. Байден приїхав до Польщі на заключному етапі свого чотириденного турне до Європи, щоб підтримати єдність серед союзників та оборону України.

Associated Press

Семирічна Амелія Анісович, біженка з України, тримає головний убір, стоячи поруч із польським прапором у фіналі благодійного концерту у Лодзі, Польща, у неділю, 20 березня 2022 р.

Associated Press

Українка тримає дитину перед плакатом солідарності з Україною біля спортивної зали, яка стала центром для біженців у Варшаві, Польща, п'ятниця, 18 березня 2022 року.

Associated Press

Українська бабуся тримає на руках свою 22-місячну онучку з лейкемією Єву Вакуленко у клініці у Боченці, Польща, у четвер, 17 березня 2022 року. Вакуленко серед більш ніж 500 українських дітей із раком, які були евакуйовані до клінік Польщі. Їх оглядають лікарі, які потім вирішують, куди слід відправитися на лікування. Дітей приймають близько 200 лікарень у 28 країнах.

Associated Press

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба присутній на церемонії покладання вінка до пам'ятника покійному президенту Леху Качинському та ще 95 людям, які загинули в авіакатастрофі в Росії у 2010 році, у Варшаві, Польща, п'ятниця, 1 квітня 2022 року.

Associated Press

Біженка несе подушки та ковдри у центрі для біженців у Надажині, недалеко від Варшави, Польща, у четвер, 31 березня 2022 року.

Associated Press



Іспанська паелья подається для українських біженців у Перемишлі, Польща, вівторок, 15 березня 2022 року.

Читайте також: