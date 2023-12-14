Як порцелянова лялька: перша леді Південної Кореї зачарувала молодою зовнішністю

Перша леді Південної Кореї провела два дні із чоловіком-президентом в Амстердамі, куди їх запросила королівська родина.

Кожна поява Кім Кеон Хі на публіці привертає увагу, оскільки дуже важко повірити, що цій жінці вже 51 рік. Перша леді Південної Кореї постійно дивує молодістю і не стала винятком її нещодавньої появи в Нідерландах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр із президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Getty Images

Президентське подружжя зустрілося з монаршою родиною Нідерландів — королевою Максимою та королем Віллемом-Олександром. Президент та перша леді провели в Європі два дні.

12 грудня Кім Кеон Хі та Юн Сок Йоль приєдналися до короля та королеви на офіційній церемонії, що відбулася на площі Дам в Амстердамі. Перша леді з'явилася на заході у приталеному смарагдовому пальті довжини міді, що застібалося на ґудзики. Також на ній були щільні колготки, туфлі-човники та чорний довгий шарф. У руці Кім Кеон Хі тримала невелику чорну сумку, волосся вона уклала в улюблену зачіску, а також зробила свій улюблений макіяж, який перетворив її на милу порцелянову ляльку.

Кім Кеон Хі та Юн Сок Йоль / Фото: Getty Images

Королева Максима ж на заході з'явилася у вбранні синього кольору, яке включало пальто, елегантний капелюх від бренду Philip Treacy, шарф та гарний оксамитовий клатч.

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