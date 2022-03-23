Як повернутися до роботи під час війни: поради психологині

Президент Заленський закликає людей повернутися до роботи там, де це можливо. Однако багатьом важко сконцентруватися на роботі під час війни, адже часи неспокійні.
Психологиня Алла Каун та телеграм-канал "Психологічна підтримка" дає кілька порад, як зробити так, щоб хоть трохи налаштувати себе на роботу та робочу атмосферу.
- Визначіться для себе, для чого ви зараз працюєте. Щоб зберегти дохід для своєї родини, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримати економіку, щоб не сидіти без діла. Визначіться з метою та домовтесь із собою про її значущість.
- Ставте перед собою невеликі завдання на наступну годину чи дві. Відмічайте для себе, що ви впоралися. Для вашої психіки це буде сигналом, що ви живі та готові діяти далі.
- Чергуйте роботу з тими видами діяльності, що допомагають вам справлятися зі стресовими ситуаціями.
- Знайдіть для себе відповідь на питання: "Що у моєму минулому допомагало мені проживати важкі та кризові моменти?". Для прикладу це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури й т.д.
Чергуйте робочі завдання з діяльністю, з якою вам вдається зняти стрес.
- Постійно будьте в контакті із собою і перевіряти, а чи маєте ви достатньо сил, щоб працювати. Якщо є сумнів, краще відновитися використовуючи стратегію чергування діяльності.
- Так, ви були дуже сильними та працездатними до війни, я впевнена, але зараз ваша психіка переживає травматичну подію. Переглядаючи постійно рівень власної "батарейки" та надаючи собі спокій, ви суттєво знижуєте можливість розвитку симптомів ПТСР.
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