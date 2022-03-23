Як повернутися до роботи під час війни: поради психологині

Як повернутися до роботи під час війни: поради психологині

Президент Заленський закликає людей повернутися до роботи там, де це можливо. Однако багатьом важко сконцентруватися на роботі під час війни, адже часи неспокійні.

Психологиня Алла Каун та телеграм-канал "Психологічна підтримка" дає кілька порад, як зробити так, щоб хоть трохи налаштувати себе на роботу та робочу атмосферу.

Визначіться для себе, для чого ви зараз працюєте. Щоб зберегти дохід для своєї родини, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримати економіку, щоб не сидіти без діла. Визначіться з метою та домовтесь із собою про її значущість.

Ставте перед собою невеликі завдання на наступну годину чи дві. Відмічайте для себе, що ви впоралися. Для вашої психіки це буде сигналом, що ви живі та готові діяти далі.

Чергуйте роботу з тими видами діяльності, що допомагають вам справлятися зі стресовими ситуаціями.

Знайдіть для себе відповідь на питання: "Що у моєму минулому допомагало мені проживати важкі та кризові моменти?". Для прикладу це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури й т.д.

Чергуйте робочі завдання з діяльністю, з якою вам вдається зняти стрес.

Постійно будьте в контакті із собою і перевіряти, а чи маєте ви достатньо сил, щоб працювати. Якщо є сумнів, краще відновитися використовуючи стратегію чергування діяльності.

Так, ви були дуже сильними та працездатними до війни, я впевнена, але зараз ваша психіка переживає травматичну подію. Переглядаючи постійно рівень власної "батарейки" та надаючи собі спокій, ви суттєво знижуєте можливість розвитку симптомів ПТСР.

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