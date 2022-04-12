Як позбутися жахливих сновидінь

Жахливі сновидіння — один із наслідків тривалого стресу, коли уві сні ми продовжуємо проживати травматичні події.

Однак, здоровий сон — основа нашої життєдіяльності, його треба намагатися відновити якнайшвидше.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" дає кілька простих технік, щоб позбутися жахливих сновидінь.

Техніка "флешбек"

Застосовується американськими психотерапевтами, які працюють з ПТСР. Вигадуєте для жахливого сну позитивну кінцівку й промовляєте її вголос. Бажано також записати її на аркуші або в нотатках телефону. Перед сном прочитати вголос ще двічі.

Наприклад, бійцеві, якого майже по частинах зібрали після Іловайського котла, постійно снився жах, у якому він тікає від вибуху й з розбігу падає до величезної ями. На цьому моменті він завжди прокидався у холодному поті. Це мучило його протягом кількох років: періодично після хвилювань йому снився цей сон.

Разом із психотерапевтом він змінив кінцівку сну: стрибає не до ями, а до неглибокого басейну (боєць під два метри зростом, але плавати не вміє, хоча воду дуже любить), з теплою водою і гарними дівчатами. І перебуває там з насолодою. За кілька днів сон минув і більше не повертався.

Техніка "безпека"

По суті, це розширення техніки "флешбеку". Треба закінчити сон таким чином, щоб у ньому взагалі не було небезпеки.

Наприклад, дівчині сниться, що за нею женеться ґвалтівник. Вона прокидається і вигадує, що втекла й усе закінчилося добре. Але тоді мозок запам'ятає, що цього разу втекла, а ось наступного — не факт. Дієвішою була б кінцівка, в якій дівчина тікала від ґвалтівника, а потім придивилася й виявилося, що це її давній друг біг за нею: хотів обійняти та поспілкуватися, а вона не впізнала і злякалася.

Сюжети треба вигадувати свої власні, у які ви самі легко повірите і які будуть вам приємні.

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