Як приховати спідню білизну під одягом: лайфгак від Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська часто носить сукні, які багато інших знаменитостей одягали б без спідньої білизни, але Кейт собі дозволити такого не може.

Королівська особа використовує лайфгак, щоб під її сукнями не було видно шлейки від бюстгальтера чи шви від іншої спідньої білизни. За словами королівського експерта з етикету, принцеса дотримується кількох простих правил стилю, щоб її образи мали бездоганний вигляд. Кейт носить безшовну спідню білизну без бретельок під свої вбрання або коригувальну білизну переважно тілесного кольору, яка не помітна під іншим одягом.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нижня білизна та бюстгальтери також вважаються особистим інтимним одягом, і королівські особи просто не можуть виставляти інтимний одяг напоказ. Зважаючи на все, є кілька варіантів, коли йдеться про те, щоб приховати бретельки бюстгальтера і форму чашок, в одному випадку бюстгальтер вшитий у предмет одягу, а в іншому — вибір білизни, що коригує, без бретелей", — кажуть експерти за стилем, пише express .co.uk.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також часто як нижню білизну королівські особи одягають боді. Наприклад, Меган, герцогиня Сассекськая носила боді, які ідеально пасували до штанів.

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