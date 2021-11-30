Як принцеса: леді Амелія Віндзор у пишній сукні з тюлю виблискувала на доріжці

Як принцеса: леді Амелія Віндзор у пишній сукні з тюлю виблискувала на доріжці

Леді Амерія Віндзор стала гостею "модного "Оскара"" у Лондоні. Дівчина відвідала церемонію нагородження Fashion Awards 2021.

На червону доріжку в Королівському Альберт-холі леді Амелія вийшла у сукні кольору шампань з тюлю від Sabina Bilenko. Вбрання із корсетним ліфом-бандо, приспущеними короткими рукавами та спідницею довжиною до щиколотки чудово сиділо на фігурі дівчини. Сукня гарно переливалася дрібними стразами.

Амелія доповнила свій вечірній образ сережками-висячками, масивним золотим кольє, браслетом у вигляді золотого ланцюга на зап'ясті та великою золотою каблучкою. Взула знаменитість золоті босоніжки на платформі та високих підборах. Також Амелія зробила насичено-червоний манікюр та педикюр, та макіяж з акцентом на губи, а волосся зібрала шпилькою.

Леді Амелія Віндзор / Associated Press

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На доріжці цього дня з'явилося багато інших відомих гостей: моделі Адріана Ліма, Ельза Госк, Стелла Максвелл, акторка Пріянка Чопра, Ромео Бекхем зі своєю дівчиною Мією та багато інших.

До 2016 року ця церемонія була відома як British Fashion Awards, її заснували 1989 року з метою привернути увагу до людей, які роблять значний внесок у модну індустрію.

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