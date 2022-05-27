Як Путін може вийти з війни "гідно": російська блогерка Ніка Білоцерківська озвучила єдиний варіант

Ніка Білоцерківська – російська журналістка, блогерка та ведуча, яка народилася в Одесі, живе на півдні Франції та підтримує Україну під час війни.

У нещодавній бесіді з Дмитром Гордоном Ніка розповіла, як російський президент Путін може вийти із ситуації "відносно гідно". На думку Білоцерківської, єдиним виходом для Путіна стала б ситуація, якби він вийшов на площу, як офіцер і попросив вибачення перед народами України та Росії та застрелився. Нагадаємо, приблизно так само вчинив Адольф Гілтер, тільки до народу він не вийшов, а пішов із життя по тихому, у своєму бункері, разом із дружиною Євою Браун.

Гітлер та Путін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Росії ще в березні порушили кримінальну справу проти Білоцерківської за так звані "фейки про дії російської армії". Тоді ж українська співачка Оля Полякова подякувала подрузі за підтримку України.

Сьогодні Ніка поділилася і спільним фото з Олею Поляковою. Образ Білоцерківської, в якому вона постала на фото, буквально кричить, що вона підтримує нашу країну всім серцем.

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