Як сестри: герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері у стильних луках зустрілися в Копенгагені

Як сестри: герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері у стильних луках зустрілися в Копенгагені

Герцогиня Кембриджська сьогодні другий день перебуває з офіційним візитом у Данії.

Вчора Кетрін відвідувала Університет Копенгагена, а сьогодні вдень побувала у Лісовій школі Стенуртон, після чого на Її Високість чекала аудієнція з королевою Данії Маргрете II, на яку Кейт супроводжувала спадкова кронпринцеса Мері.

Герцогиня Кейт, кронпринцеса Мері та королева Маргрете II / Associated Press

Зустріч відбулася у палаці Крістіана IX у Копенгагені. 50-річна кронпринцеса Мері та 40-річна герцогиня Кетрін з'явилися на публіці в елегантних пальтах. На Кейт було сіре від Catherine Walker за 3000 фунтів стерлінгів, із чорними манжетами та коміром. А Мері одягла біле пальто під чорну сукню.

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Вони обидві були в чорних туфлях-човниках на підборах, у шкіряних рукавичках, а їхнє каштанове волосся було розпущене і красиво укладене. Британську герцогиню і данську принцесу можна прийняти практично за сестер, так вони схожі.

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Вони обидві вибрали перлинні прикраси, на Кейт були ті самі сережки, що й вчора від Daniella Draper та підвіска із перлиною від Monica Vinader. Принцеса доповнила лук чорним клатчем, а герцогиня – мініатюрною сумкою.

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

У палаці герцогиня Кембриджська зустрілася з королевою Маргрета II. Вона теж мала дуже ефектний вигляд в картатій спідниці-міді, короткому чорному жакеті та з великим бантом на шиї. Королева була у шкіряних туфлях на невисоких підборах, з великими сережками-кліпсами у вухах, а на губах у неї була рожева помада.

Герцогиня Кейт / Associated Press

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Associated Press

Нещодавно королева Маргрета II відсвяткувала 50-річний ювілей свого правління. Тоді як королева Великої Британії Єлизавета II відсвяткувала 70-річчя на троні.

Герцогиня Кейт, кронпринцеса Мері та королева Маргрете II / Associated Press

Герцогиня Кембриджська приїхала до Данії із Центром раннього дитинства Королівського фонду.

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