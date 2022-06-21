Як схожа на Кейт Міддлтон: принцеса Мері у новому образі відвідала лікарню

Як схожа на Кейт Міддлтон: принцеса Мері у новому образі відвідала лікарню

Візит данської кронпари до Нідерландів триває. Сьогодні принцеса Мері без чоловіка Фредеріка відвідала дитячу лікарню Віллема-Олександра у Медичному центрі Лейденського університету.

50-річна кронпринцеса мала чудовий вигляд у світлій сукні міді з поясом на талії та туфлях-човниках зі зміїної шкіри. У тон її вбрання було підібрано невелику сумку на коротких ручках.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Мері одягла сережки-висячки з перлинним камінням, кілька золотих браслетів і кілька каблучок. Принцеса дуже гармонійно поєднує в одному образі золоті прикраси та вироби із білого золота. Макіяж та зачіска також були бездоганними. До речі, принцесу Мері часто порівнюють із британською герцогинею Кембриджською.

Герцогиня Кейт та кронпринцеса Мері / Фото: Associated Press

В лікарні принцеса зіграла у більярд із одним із маленьких пацієнтів.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Вчора данська кронпара зустрілася з королівською родиною Нідерландів – королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою – за урочистою вечерею. На зустріч принцеса приїжджала у сукні, зшитій спеціально для неї на замовлення від Temperley London і жовтих туфлях-човниках від Manolo Blahnik.

Королева Максима та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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