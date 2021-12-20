Як штани через голову: принц Чарльз продемонстрував оригінальний спосіб одягнути маску

Члени британської королівської сім'ї повністю підтримують вакцинацію від коронавірусу, але й правилами безпеки не нехтують.

Майбутній король принц Чарльз минулого тижня відвідав один із центрів вакцинації проти COVID-19 у Лондоні та був зазнімкований фотографами. Спадкоємець трону давно щеплений двома дозами вакцини, але через циркуляцію нового штаму "Омікрон" змушений, як і всі британці, сьогодні носити маску в громадських місцях, зокрема і на вулиці.

Принц Чарльз / Getty Images

Фотографи зробили кумедне фото сина королеви Єлизавети II, його заскочили якраз у той момент, коли він одягав маску на обличчя і робив Чарльз це дуже цікавим способом, натягуючи її спочатку на очі, а потім опускаючи на ніс і рот.

До речі, принц Уельський та його дружина герцогиня Корнуольська цього року вибрали для своєї різдвяної листівки миле фото, де Його Високість допомагає поправити маску на обличчі своїй дружини під час відвідин кінних перегонів Royal Ascot.

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