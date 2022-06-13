Як швидко підняти собі настрій: лайфхак від психологині

Під час війни, що триває вже майже чотири місяці багато хто втомився, відчуває втому та пригніченість. Що з цим робити?
Психологиня-консультантка Анна Стасюк та телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповідають про прості лайфхаки, що допоможуть покращити ваш настрій.
Серотонін вважається гормоном задоволення та гумору. Шоколад, банани, сири, фізичні навантаження, медитації та нові враження допоможуть нашому організму у виробленні серотоніну.
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Ендорфіни є гормонами, які збільшують наше почуття радості, покращують настрій і дають відчуття щастя. Наприклад, коли під час тренування в якийсь момент ми відчуваємо кайф - це означає, що відбувся викид гормону ендорфіну.
Коли виконана певна мета, наприклад, коли чекав на їжу 20 хвилин і нарешті поїв із задоволенням — це все ендорфін.
Такі продукти, як шоколад, мед, прянощі, картопля, морська риба, сприяють виробленню в організмі ендорфіну.
Дофамін є тим гормоном, який більшою мірою пов'язаний із почуттям задоволення та мотивації в пошуку цього задоволення. Насолода від задоволення. Виробляється він також тоді, коли людина захоплюється своїми діями, коли здійснюються мрії, напередодні довгоочікуваної зустрічі, коли закохана тощо.
Почніть із примітивних потреб — споживати їжу із задоволенням! Робіть все в задоволення собі, і тоді гормони щастя будуть в нормі!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що робити, коли страшно і тривожно на душі.
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