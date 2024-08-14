Як син кронпринцеси Метте-Маріт опинився за ґратами: подробиці, що шокують

Згідно з заявою поліції, через тиждень після того, як 27-річного Маріуса заарештували і звільнили після "жорстокого інциденту" за участю жінки в квартирі в Осло, стало відомо, що він погрожував підпалити її одяг після нападу.

"Два анонімні джерела повідомили норвезькому журналу Se og Hor, що поліція має аудіозапис, на якому пасинок спадкового принца Гокона каже жертві, що підпалив би її одяг, якби вона не зробила те, що він хоче", — повідомила газета The Times 12 серпня.

Маріус Борг Хейб'ю та кронпринц Гокон / Фото: Getty Images

У заяві, поширеній поліцією Осло 13 серпня, йдеться, що Маріуса заарештували за звинуваченням у нанесенні тілесних ушкоджень 4 серпня після того, як влада отримала повідомлення про "насильницький інцидент, що стався вночі у квартирі на вулиці Фрогнер в Осло".

Поліція відреагувала на звернення жертви, оглянула квартиру, де стався інцидент та арешт хлопця. Але наступного дня сина кронпринцеси відпустили.

"Хейб'ю має зв'язок з жінкою, яка зазнала фізичного насильства. У поліції немає інформації про те, що жінка отримала серйозні травми, але частиною розслідування стане встановлення ступеня травм жертви", — йдеться у заяві поліції (перекладеній англійською мовою). "З того часу звинувачення було розширено і тепер охоплює збитки, завдані квартирі".

Кронпринцеса Метте-Маріт із сином Маріусом / Фото: Getty Images

Відомо, що Маріус відмовився давати пояснення і зараз поліція веде переговори з адвокатом захисту про можливий допит. Також проведуть допит жертви та інших свідків. Цю справу розслідує центральний підрозділ поліцейського округу Осло.

Королівський палац Норвегії офіційно не коментує цього інциденту. Але відомо, що мати Маріуса кронпринцеса Метте-Маріт не змогла вирушити разом зі своїм чоловіком кронпринцем Гоконом на Олімпіаду до Парижа, відклавши поїздку на кілька днів, але потім все ж таки приїхала. Кронпринц прокоментував ситуацію паризьким журналістам.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Associated Press

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