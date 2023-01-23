Як створювали мультсеріал про пса Патрона: розповідає команда та актори дубляжу

Улюбленець дітей вже став культовим героєм, за яким стежать в соцмережах і до чиїх порад дослухаються.

Про створення мультсеріалу про пса Патрона поговорили з акторами дубляжу – Васею Байдаком та Михайлом Карпанем, а також з режисеркою Анастасією Фалілеєвою, сценаристкою Олександрою Рубан та виконавчою продюсеркою Юлією Гребеньовською.

Чим цей мультфільм буде корисний аудиторії на вашу думку?

Настя Фалілеєва: "Не підходь, не чіпай, 101 набирай" – головний посил мультсеріалу. Звичайно, у кожній серії своя мораль, про підтримку, дружбу чи хоробрість, але першочерговою є безпека. Нам ще довго розміновувати свою землю, ще багато "бубухонебезпечних", як ми називаємо їх у команді, предметів валятиметься нашими містами і степами. Треба закарбувати у пам'яті дітей та дорослих назавжди: бачиш підозрілий предмет – негайно клич на допомогу. Адже загарбники мінують все. Той же "лєпєсток" виглядає доволі привабливо, тож пильнуйте!

Василь Байдак: Цей мультфільм чудовий. Він зроблений так, аби діти зрозуміли, що не варто робити певні речі. Я впевнений, ця інформація буде доступно розміщена в їхніх маленьких головах.

Саша Рубан: Мультфільм буде корисний всім, бо тут і веселощі, і фантазія, і важлива інформація про правила безпеки, що подана легко без наміру травмувати дитину. Ми не хочемо, щоб діти звикали до війни. І, звичайно, не хочемо, щоб вони знову бачили ці жахи в мультфільмі, бо руйнувань, горя та втрат вистачає малечі і в реальному житті.

Михайло Карпань: Мультфільм може розказати дітлахам, як себе поводити в сьогоднішній небезпечний час. Окрім цього, класно, що він має сучасних українських персонажів, що сподобаються хлопчикам і дівчаткам, яких можна розвивати і популяризувати надалі. Напевно, цього не вистачало українській анімації.

Юля Гребеньовська: Головна мета мультфільму — навчити дітей не підходити до незнайомих предметів, не ходити небезпечними стежками та бути обачними. Другий аспект — це моральна підтримка. Історія про відважного песика Патрона вже багато місяців тримає ментальне здоров'я дітей і дорослих не лише в Україні, а й поза її межами. Він милий, відважний, розумний і турботливий. Є кого ставити в приклад малечі.

Як готувалися до знімань?

Василь Байдак: Підготовка була серйозною. Я думав, що буду озвучувати пса Патрона. Готувався. Став приміряти маску Патрона, думати, як би він говорив, який тембр, інтонації. Не вийшло. Зрозуміли, що зможу потягнути лише одне слово: "Бубух". Так я і став Бубухом. Але скажу чесно, це важче, ніж я собі уявляв. Бо там не тільки "бубух", там безліч інших звуків, які просто знищили мої легені. Поряд зі звукозаписуючою кімнатою була реанімація, де мене відкачували після чергової сцени, коли Бубух котиться з гори, плаче, а потім біжить і кричить.

Саша Рубан: Підготовка була швидка та приємна. Декілька концептів серіалу ми проговорили і доволі легко визначились з командою, який нам всім більше до вподоби. Правила світу, характери героїв та стосунки між персонажами стали зрозумілі швидко, ніби вони самі про себе все розповідали і показували. Залишилось лише за ними стежити, усміхатись, слухати та оформлювати у сценарії.

Михайло Карпань: У мультфільмі я озвучив пса Патрона. Тому дуже серйозно займався вивченням твітера Патрона, щоб передати мемний потенціал персонажа.

Як працювали над серіалом?

Василь Байдак: Озвучити когось в мультфільмі – це моя мрія! Це ж інший світ, де персонаж робить те, чого ти не зміг би в реальності. У мультфільмі такий гіперболізований голос, який я обожнюю. Але якщо так спілкуватися в реальному світі, всі подумають, що ти ідіот. Але в мультфільмі – це чудово!

Саша Рубан: Я обожнюю тварин і завжди дивилась на Патрончика з мрією зробити мультфільм. Тут і вигадувати нічого не потрібно: є реальний пес, надскладна та небезпечна робота, реальні геройські вчинки. Лишається додати трішки гумору та обережності в подачі правил безпеки.

Михайло Карпань: Обожнюю озвучувати, обожнюю мультики. Тому тут була можливість поєднати два задоволення в одному.

Юля Гребеньовська: Ми з Дмитром Корженєвським з травня працюємо над усіма проєктами Патрона. Коли планували діяльність, логічними кроками були створення книги, коміксу та мультфільму. Тоді ще не знали, що зуміємо все це випустити всього за півроку. Але ми щасливчики, яким зустрілися на шляху професіонали, які сказали: "Клас! Зробимо це разом". Зараз ми дивимось на все і розуміємо, що нам є чим пишатись.

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