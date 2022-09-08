Як світ дізнається про смерть королеви Єлизавети II

Документально давно існує запланована операція, яка має відбутися після смерті Єлизавети II, і вона називається "Лондонський міст".

Зараз увага всього світу прикута до 96-річної королеви Єлизавети II, здоров'я якої сьогодні погіршилося. У заяві Букінгемського палацу повідомили, що лікарі тримають монархиню під медичним наглядом.

І, як би сумно це не звучало, але в разі смерті королеви процедура сповіщення світу про цю гірку новину, згідно з операцією "Лондонський міст", буде така: її особистий секретар зателефонує новій прем'єр-міністерці Ліз Трасс і скаже фразу: "Лондонський міст впав".

Після цього прем'єр-міністерка проінформує очільників 15 держав, де править монархиня, про її смерть. І лише після цього перед Букінгемським палацом виставлять жалобну табличку, яка інформуватиме про смерть королеви.

До слова, стало відомо, що до замку Балморал, де перебуває Єлизавета II, терміново поїхали принц Чарльз, Камілла, принц Вільям, принц Гаррі і Меган.

Нагадаємо, BBC скасувало всі програми через звістки про погіршення здоров'я Єлизавети II.

Докладніше про операцію "Лондонський міст" читайте в нашому матеріалі.

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