Як у Меган: королева Камілла назвала страву, яку любить готувати вдома, та поділилася рецептом

Король Чарльз і королева Камілла люблять їсти просту їжу. Стало відомо, яку страву королева найчастіше готує вдома.
У документальному фільмі ITV "Заміське життя Камілли" розповіли, що королева не дуже любить готувати, але її улюбленим рецептом є смажене курча. До речі, Меган, герцогиня Сассекська теж любить готувати курча на своїй кухні в будинку в Монтесіто.
Рецепт королеви Камілли дуже простий, його може втілити будь-яка господиня. Їм поділилося видання express.
Інгредієнти:
· Одна курка середнього розміру
· Один великий лимон
· Дві жмені естрагону
· Вершки
· Чашка курячого бульйону
· Сіль і перець
· Вершкове масло
Приготування:
1. Видавіть на курку половину лимона, а другу половину наріжте скибочками. Покладіть вершкове масло, жменю естрагону і часточки лимона всередину курки, полийте вичавленою половинкою лимона і приправте.
2. Покладіть курку у форму для запікання та запікайте в гарячій духовці протягом години або 1¼ години, залежно від її розміру.
3. Залишіть курку відпочивати. Приберіть всю рідину, що з'явилася, і додайте чашку курячого бульйону і ще жменю нарізаного естрагону.
4. В останній момент додайте вершки і приправте — потім полийте курку соусом і наріжте її.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблену страву принцеси Уельської Кетрін, яку вона полюбляє готувати для всієї родини.
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