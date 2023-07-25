Як у Меган: королева Камілла назвала страву, яку любить готувати вдома, та поділилася рецептом

У документальному фільмі ITV "Заміське життя Камілли" розповіли, що королева не дуже любить готувати, але її улюбленим рецептом є смажене курча. До речі, Меган, герцогиня Сассекська теж любить готувати курча на своїй кухні в будинку в Монтесіто.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Рецепт королеви Камілли дуже простий, його може втілити будь-яка господиня. Їм поділилося видання express.

Інгредієнти:

· Одна курка середнього розміру

· Один великий лимон

· Дві жмені естрагону

· Вершки

· Чашка курячого бульйону

· Сіль і перець

· Вершкове масло

Приготування:

1. Видавіть на курку половину лимона, а другу половину наріжте скибочками. Покладіть вершкове масло, жменю естрагону і часточки лимона всередину курки, полийте вичавленою половинкою лимона і приправте.

2. Покладіть курку у форму для запікання та запікайте в гарячій духовці протягом години або 1¼ години, залежно від її розміру.

3. Залишіть курку відпочивати. Приберіть всю рідину, що з'явилася, і додайте чашку курячого бульйону і ще жменю нарізаного естрагону.

4. В останній момент додайте вершки і приправте — потім полийте курку соусом і наріжте її.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблену страву принцеси Уельської Кетрін, яку вона полюбляє готувати для всієї родини.

Читайте також: