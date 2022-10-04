Як у попередника: Ліз Трасс продемонструвала зачіску в стилі Бориса Джонсона

У чому секрет "фірмової" зачіски Бориса Джонсана: мистецтво перукаря чи, навпаки, недбалість укладання? Багато хто вважає, що це просто мінлива та вітряна англійська погода. Подивіться на Ліз Трасс, схоже, її зачіска теж має тенденцію до безладу.

Британський прем'єрміністерка Ліз Трасс мавла сьогодні, 4 жовтня, насичений день. Вона відвідала будівельний майданчик медичного інноваційного кампусу у Бірмінгемі. Де приміряла каску і, схоже, взяла участь у будівництві, натискаючи на кнопки пульта дистанційного управління, від чого отримала чимало задоволення.

Ліз Трас / Фото: Getty Images

Цього ж дня Ліз взяла участь в осінній конференції Консервативної партії у Бірмінгемі.

Цього року конференція Консервативної партії розглядатиме проект "Змусити Британію рухатися", який передбачає збільшення кількості робочих місць та підвищення заробітної плати працівників.

Ліз Трас / Фото: Getty Images

Але поки Ліз Трасс думає про те, як змусити Британію рухатися, британський вітер змусив рухатися її зачіску. У результаті Ліз була сфотографована в образі свого попередника Бориса Джонсона, який увійшов в историю, серед іншого, своєю характерною розпатланою зачіскою.

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