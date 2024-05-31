Як уберегти волосся у відпустці: перукар принцеси Діани поділився лайфгаками

Знаменитий британський перукар Нікі Кларк, який колись відповідав за зачіску принцеси Уельської Діани, поділився лайфгаками, як зробити так, щоб волосся не псувалося від солоної води на морі чи хлору в басейні.

Це особливо актуальна тема для літа, оскільки розпочинається сезон відпусток. Не секрет, що, коли ви купаєтеся в солоному морі або хлорованій воді в басейні ваше волосся може ставати ламким і сухим, втрачати колір і зневоднюватися. Нікі радить у відпустці дотримуватися таких самих правил миття голови, як і у звичайному житті, пише express.co.uk.

Принцеса Діана, 1997 рік / Фото: Getty Images

"Обов'язково двічі очистіть волосся шампунем, щоб позбутися скупчень SPF-продуктів як на волоссі, так і вздовж лінії росту волосся, і нанесіть кондиціонер на середню довжину і кінчики, щоб відновити вологу", — каже перукар.

Якщо ви збираєтеся в басейн, є сенс нанести додаткову порцію кондиціонера на кінчики волосся. Це допоможе боротися із впливом хлору. Адже хлор позбавляє наше волосся корисних олій. Так ви зможете уникнути кінчиків, що січуться, і відчуття ламкості.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Також хлор може вплинути на колір волосся, тому майстер радить одразу після купання в басейні вимити волосся, щоб видалити сліди хлору. В іншому випадку ви ризикуєте, що хімічна речовина залишиться на ваших пасмах і завдасть їм шкоди. Те саме стосується і морської води, адже вміст солі також може послабити та висушити волосся.

І, нарешті, перед тим, як збираєтеся купатися в морі або басейні, намочіть волосся чистою проточною водою. Це також допоможе не піддавати їх агресивному впливу солі та хлору і допоможе вам позбутися ламкості.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які зачіски носила принцеса Діана.

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