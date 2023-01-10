Як уникнути конфузу: стало відомо, яку пораду одного разу королева Єлизавета II дала Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кетрін дуже багато разів потрапляла у різні модні конфузні ситуації. Кажуть, Її Величність королева Єлизавета II навіть одного разу розлютилася і вирішила дати невістці пораду.

Ми вже згадували численні конфузи принцеси Уельської, коли вона потрапляла в незручні ситуації з сукнями та все через вітряну погоду.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Щоразу, коли це відбувалося, королева Єлизавета II обурювалася, а в результаті просто вирішила дати Кейт пораду. Вона полягала в тому, щоб до подола її суконь пришивали спеціальні грузики, які не дають сукням підніматися вгору при будь-яких поривах вітру, утримуючи спідницю за допомогою своєї ваги.

Відомо, що сама монархиня охоче користувалася цим прийомом і таких конфузів із нею ніколи не траплялося, ні в юні роки, ні в зрілі, ні в літні. Видання express.co.uk пише, що першим купив такі грузики в універмазі Peter Jones & Partners улюблений кутюр'є Її Величності Стюарт Парвін.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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"Краса одягу ручної роботи в тому, що вона сидить як треба, але, звичайно, у нас є кілька хитрощів у рукаві. Я просто вшиваю кілька обтяжувачів в поділ її суконь і пальт, і вони красиво сидять і не піднімаються. Якщо вона носить легку шифонову спідницю, я пришиваю меншу свинцеву гирку розміром з горошину", - розповів пан Парвін в інтерв'ю Daily Mail у квітні 2012 року.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Чи використовує Кетрін цей королівський прийом сьогодні, не відомо, але з її спідницями давно не відбувалося схожих конфузів.

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